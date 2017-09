Roompot versterkt zich met beloften De Vries en Van Schip

Van Schip (23) won dit voorjaar de Ronde van Drenthe. ,,Maar ook daarvoor stond Jan-Willem bij ons al op een lijstje met interessante renners'', zei ploegleider Erik Breukink. ,,Hij heeft de kwaliteiten en de persoonlijkheid om uit te groeien tot een specialist in de zware klassiekers.'' Van Schip, woonachtig in Wageningen, komt over van Delta Cycling Rotterdam.



De Vries was vorig jaar de beste jongere in de topcompetitie en was de nummer drie in Olympia’s Tour. De 21-jarige Fries finishte dit seizoen in het shirt van SEG Racing Academy als vijfde in Gent-Wevelgem voor beloften en als derde op het NK voor renners onder de 23. Breukink: ,,Hij heeft een sterke tijdrit en kan goed uit de voeten op verschillende parcoursen.'' Ook de winnaar van de topcompetitie, die nog niet bekend is, kan rekenen op een contract bij Roompot. Het contract van Berden de Vries (28) wordt niet verlengd.