'Rumsas onderzocht voor betrokkenheid bij dood zoon'

Oostenrijker Brändle snelste in tijdrit in Ronde van Denemarken

15 september Matthias Brändle heeft de vierde etappe in de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Oostenrijkse wielrenner van Trek-Segafredo was het rapst in een 17,8 kilometer lange tijdrit met start en aankomst in Randers.