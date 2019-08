'Sagan ontbreekt bij EK wielrennen in Alkmaar’

Eerste winnaar

Sagan werd in 2016 de eerste winnaar van het EK dat dat jaar in het Franse Plumelec werd verreden. In een sprint was de Slowaak toen sterker dan Julian Alaphilippe en Daniel Moreno. In 2017 verdedigde hij zijn titel niet en vorig jaar haalde hij in Glasgow niet de finish. Matteo Trentin won toen voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert.



Het EK wielrennen wordt dit jaar georganiseerd in Alkmaar. De wegwedstrijd vindt op zondag 11 augustus plaats. Dylan Groenewegen gaat namens de Nederlandse ploeg als kopman van start.