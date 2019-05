Sagan sprint naar zege in openingsrit Californië

Oud-wielrenner Hondo bekent het gebruik van bloeddo­ping

12 mei De Duitse oud-wielrenner Danilo Hondo heeft bekend dat hij in 2011 bloeddoping heeft gebruikt. Hij was klant van de omstreden Duitse sportarts Mark Schmidt. De voormalige prof van teams als Gerolsteiner en Lampre heeft dat toegegeven in een interview met de sportredactie van de ARD.