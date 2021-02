Sagan stelt seizoensstart uit na coronabesmetting

Organisa­tie voegt extra klim toe aan klassieker Luik-Bastenaken-Luik

5 februari De wielrenners krijgen in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik een nieuwe beklimming in de finale van de wedstrijd. De 107de editie, die moet plaatsvinden op 25 april, gaat ook over de Côte de Desnié, een klim die kort voor de beklimming van de Côte de la Redoute is opgenomen in het parcours. De klassieker is 260 kilometer lang.