Sagan: Voor één keer per jaar zijn kasseien wel oké

Roosen kopman van LottoNL-Jumbo in Parijs-Roubaix

15:02 Net als in de Ronde van Vlaanderen fungeert Timo Roosen zondag als kopman van LottoNL-Jumbo in Parijs-Roubaix. De coureur uit Goirle kijkt ernaar uit. ,,Het is een heroïsche koers, heel anders dan andere wedstrijden. Ik heb nog nooit een saaie editie gezien op tv of zelf meegemaakt'', zegt Roosen, die in Vlaanderen als veertiende finishte.