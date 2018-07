Sagan wint én pakt geel

Sagan neemt de gele trui over van Fernando Gaviria, die werd opgehouden door een valpartij in de laatste twee kilometer en zich niet kon mengen in de eindsprint. Dankzij de bonificatieseconden veroverde de Slowaak van Bora-hansgrohe de leiderstrui.



Marcel Kittel, een dag eerder nog derde, had op iets meer dan zeven kilometer van de streep een probleem met zijn fiets en speelde ook geen rol van betekenis in de strijd om de dagzege.



Het is voor Sagan zijn negende ritzege uit zijn carrière in de Tour.



(Later meer)