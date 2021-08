Sam Bennett keert na moeizaam jaar bij Deceuninck-Quick Step terug op oude nest

Tussen 2015 en 2019 reed Bennett al voor Bora-hansgrohe. Hij vertrok vervolgens naar Deceuninck-Quick Step, maar de sprinter kreeg begin mei te horen dat zijn aflopende verbintenis vanwege financiële redenen niet werd verlengd. ,,Ik heb niet zoveel geld als bepaalde gasten”, aldus Lefevere.

Een verhaal zonder happy end, want sindsdien stapelen de incidenten zich op. Bennett kwam aan de start van de Ronde van België met een knieblessure, waardoor hij niet kon starten. Hij mocht terugvliegen naar huis in Monaco, waar de ploeg hem vroeg om te rusten. Die richtlijnen zou Bennett niet hebben opgevolgd.



Toen de Ier zich een week later moest melden voor de Tour-start kwamen nieuwe problemen aan het licht. Van Bennett was namelijk geen spoor. Lefevere: ,,Eerst kregen we te horen dat zijn vlucht was verlaat. Toen was er sprake van overboeking. En dan is het uitgerekend Bennett die geen plaats meer krijgt op het vliegtuig. Ik ben niet wantrouwig van aard, maar dan begin ik mezelf toch vragen te stellen. Het is erg dat een vent van dertig jaar de waarheid niet durft zeggen.”

Deceuninck-Quick Step trok met Mark Cavendish naar de Ronde van Frankrijk en nu trekt Bennett dus officieel naar zijn oude werkgever, waar onder andere Wilco Kelderman en Ide Schelling onder contract staan. In het persbericht over zijn terugkeer geen sneer naar Lefevere. ,,Ik kijk enorm uit naar mijn terugkeer”, aldus Bennett. ,,Ik heb twee geweldige jaren gehad bij Deceuninck-Quick Step - mijn jongensdroom - en heb me zowel op als naast de fiets ontwikkeld. Bovendien sloot ik er levenslange vriendschappen. Ik ben echter klaar om terug te keren naar huis.”

Volledig scherm Sam Bennett wint namens Bora-hansgrohe een etappe in de Vuelta 2019. © AFP

Danny van Poppel

Naast Bennett maakte Bora-hansgrohe ook bekend dat Danny van Poppel volgend seizoen voor de WorldTour-ploeg uitkomt. De 28-jarige Nederlander vertrekt bij Intermarché-Wanty-Gobert, de Belgische ProContinentale-ploeg waar hij sinds 2020 voor fietst. ,,Voor mij breekt hiermee een nieuw hoofdstuk in mijn carrière aan. Tot nu toe was ik namelijk altijd een sprinter en nu ga ik mij volledig op de lead-out richten”, aldus Van Poppel. ,,Ik ga Sam zo goed mogelijk ondersteunen. Ik heb er zin in. Sam is niet alleen een van de snelste mannen van het peloton, maar hij is ook een heel aardige gast.” Van Poppel won in 2015 een etappe in de Vuelta.



Ook Shane Archbold (Deceuninck-Quick Step) en Ryan Mullen (Trek-Segafredo) koersen vanaf 2021 voor Bora-hansgrohe.

Volledig scherm Danny van Poppel tijdens de Tour de France. © photo: Cor Vos