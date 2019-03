Schok door sportwereld: bloeddoping is er nog steeds

Door Daan Hakkenberg en Thijs Zonneveld



Als een konijn dat in de koplampen van een naderende auto staart. Max Hauke kijkt recht in de camera en weet dat het over is. Vluchten kan niet meer. En voor liegen is het te laat. De naald hangt nog in zijn arm.



De beelden van Haukes bloedtransfusie, een paar uur voor de start van de 15 kilometer langlaufen op de WK in Seefeld, gingen de afgelopen dagen de wereld over - nadat ze door een Oostenrijkse agent waren gelekt naar een Noorse televisiezender. Maar de beelden zijn slechts een klein deel van het bewijs dat de Oostenrijkse politie de afgelopen jaren verzamelde in een dopingzaak die Operation Aderlass is gedoopt: Operatie Aderlating.