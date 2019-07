Seizoen Dumoulin in gevaar door knieblessure

Van Vleuten wint opnieuw rit in Giro Rosa

14:21 Annemiek van Vleuten heeft ook de zesde etappe van de Giro Rosa gewonnen. Het was een individuele tijdrit over ruim 12 kilometer op een hellend parcours van Chiuro naar Teglio. Van Vleuten, de wereldkampioene tijdrijden van Mitchelton-Scott, was veruit de snelste nadat ze gisteren al met winst in een zware bergrit de roze leiderstrui had veroverd.