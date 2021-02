Sensatie David Dekker laat vader Erik zweten: ‘Hij wordt ook een dagje ouder he’

Debutant Dekker tweede in UAE Tour Van der Poel direct de beste bij eerste wegkoers 2021: ‘Ik had dit ook niet verwacht’

21 februari Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze de eerste etappe in de UAE Tour gewonnen. De Nederlands kampioen van Alpecin-Fenix sprintte na een waaierrit sneller dan onder andere Elia Viviani. ‘MVDP’ start morgen in de tweede rit in de leiderstrui van de WorldTour-koers. David Dekker, die namens Jumbo-Visma debuteerde in het profpeloton, eindigde als tweede.