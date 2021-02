Sensatie David Dekker over vader Erik: ‘Hij heeft mij altijd geholpen, maar nooit gepusht’

Door Daniël Dwarswaard



David Dekker verliest de sprint van wereldtopper Sam Bennett en schreeuwt van ongenoegen in de eerste meters na de finish in de woestijn. De primaire reactie die past bij een topsporter. Maar een paar minuten later kan ook hij constateren: het is best bijzonder wat ik hier allemaal doe. Als debutant in het profpeloton houdt hij andere toppers als Caleb Ewan, Elia Viviani en Pascal Ackermann achter zich. Bijkomende bonus: Dekker rijdt morgen in de groene puntentrui. Ook te danken aan die enerverende rit van zondag, toen Dekker in een zware waaierrit ook tweede werd, achter Mathieu van der Poel.