Sergio Higuita grijpt eindzege Ronde van Catalonië, Andrea Bagioli wint slotrit

Ronde van Catalonië Groves bezorgt Australië opnieuw succes in Catalonië, Kruijswijk in top tien

Kaden Groves heeft Australië opnieuw een dagzege bezorgd in de Ronde van Catalonië. Een dag nadat Michael Matthews als eerste over de streep kwam, was het vandaag de beurt aan Kaden Groves. De renner van BikeExchange klopte de Duitser Phil Bauhaus nipt in een massasprint.

22 maart