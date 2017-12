Simon Yates slaat Tour over en kiest voor Giro

Ophef over komst 'eregast' Armstrong naar Ronde van Vlaanderen

14 december Als alles volgens plan verloopt, maakt Lance Armstrong een spraakmakende rentree in de internationale wielerwereld. De gevallen Amerikaanse wielrenner, levenslang geschorst wegens doping, is als eregast uitgenodigd bij de Ronde van Vlaanderen in 2018. Het nieuws zorgde vanmorgen voor ophef in de wielerwereld.