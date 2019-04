Situatie door hartaanval getroffen wielrenner De Greef stabiel maar kritiek

Vijftien overwinningen Veldritsen­sa­tie Betsema positief getest op anabole steroïden

19:20 Denise Betsema (26), de verrassing in de vrouwencross van het afgelopen seizoen, heeft eind januari na de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide positief getest op anabole steroïden. Dat heeft de internationale wielerbond UCI vrijdag bekend gemaakt. Betsema is voorlopig geschorst.