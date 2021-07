Smaakmaker Schelling ziet geweldige Tour beloond worden met contractverlenging

De 23-jarige Hagenaar doorliep zijn opleiding bij SEG Racing Academy en maakt in 2020 zijn profdebuut bij de Duitse topploeg. In zijn debuutjaar mocht hij direct deelnemen aan de Vuelta a España en maakte hij vooral in de Belgische heuvelwedstrijden indruk. Dit jaar zette hij de stijgende lijn door en boekte hij in de GP Aargau zijn eerste profzege. Schelling werd zelfs opgeroepen voor de Tour de France en veroverde op de allereerste dag direct de bolletjestrui na een mooie strijd met Anthony Pérez. In totaal stond hij vijf dagen aan de leiding van het bergklassement.



Ploegbaas Ralph Denk: ,,Ide heeft zichzelf geweldig ontwikkeld. Je moet niet vergeten dat hij pas vorig jaar prof bij ons is geworden, het jaar van de corona-pandemie. Daardoor was het voor hem een raar seizoen. Desondanks heeft hij dit jaar een geweldige stap gezet. Hij was sterk in de voorjaarsklassiekers, boekte zijn eerste overwinning en schopte het tot de Tourselectie. Juist daar liet hij zien waarom we hem bij Bora-hansgrohe zo graag langer aan ons willen binden. Hoe hij alles op alles zette voor de bolletjestrui was geweldig, dat laat goed zien hoe Ide in elkaar steekt. Hij heeft karakter.”