Sneeuw laat Jakobsen nóg iets langer wachten op rentree

Bouhanni afwezig in Schelde­prijs wegens racisti­sche social me­dia-berichten

7 april De Franse wielrenner Nacer Bouhanni is woensdag niet gestart in de Scheldeprijs, een Belgische wielerkoers die begon in Terneuzen. Zijn ploeg Arké-Samsic liet via Twitter weten dat de sprinter ,,vanwege de recente gebeurtenissen” niet aan de start kon verschijnen.