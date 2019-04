Sponsor Mathieu van der Poel ziet kassa rinkelen: ‘Overal in beeld’

‘’Wat ons de afgelopen weken overkomt, is echt fantastisch. Overal komen we in beeld, of het nu televisie is of in de commentaren in de internationale kranten”, aldus De Boer. Van der Poel won de afgelopen weken Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.



Corendon is al een aantal jaren als sponsor verbonden aan de ploeg van Van der Poel en ziet daar voorlopig ook niets aan veranderen. ‘’Onze oprichter heeft al aangegeven dat we willen meegroeien met de ploeg. We zijn begonnen in het veldrijden, we zijn nu procontinentaal en als het moet zullen we ook de stap naar de WorldTour zetten”, zegt De Boer. “Ik heb geen idee wat voor budget daar aan hangt.”