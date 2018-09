Ster ZLM Toer wordt ZLM Tour en keert terug op wielerkalender

WK tijdrijden Waarom Ellen van Dijk altijd weer twijfels in haar hoofd heeft

11:12 Ellen van Dijk (31) is al een carrière lang tijdritspecialist. Maar altijd zijn er twijfels bij de wereldkam­pioene tijdrijden van 2013. Ook van­daag, bij de strijd met Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen om de wereldtitel. Een monoloog over de vragen in haar hoofd.