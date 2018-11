Stybar ruilt weg weer even in voor het veld

De 33-jarige Stybar was een grootheid in het veldrijden. Hij won in 2010, 2011 en 2014 de regenboogtrui en in 2010 de wereldbeker. De korte rentree in het veld ziet hij als ideale voorbereiding op het wegseizoen. In januari voegt de Tsjech zich bij zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step op het trainingskamp in Spanje. ,,Veldrijden is een prachtige discipline, het is heerlijk weer een paar crossen mee te doen. Ik hoop dat ik nog een beetje vorm heb.''