Sunweb heeft meerdere troeven in Amstel Gold Race

Op een weer iets gewijzigd parcours wordt net als vorig jaar in de slotlus de Cauberg niet meer aangedaan. De laatste beklimmingen voor de finish in Vilt zijn de Geulhemmerberg en de Bemelerberg.



,,Het is een meer open wedstrijd, met meer kansen voor aanvallers'', denkt Visbeek. ,,De focus ligt bij ons de eerste 200 kilometer in het beschermen van de kopmannen, die zich daarna goed moeten zien te positioneren. We hebben met Søren, Michael en Simon meerdere troeven in huis plus enkel renners met zeer veel ervaring in de Limburgse heuvels.''



Met dat laatste doelt Visbeek op Laurens ten Dam en de Duitser Johannes Fröhlinger. De ploeg bestaat verder uit de Duitser Lennard Kämna en de Belg Edward Theuns.