Sunweb stopt als hoofdsponsor van wielerploeg

Sunweb was sinds 2017 verbonden aan de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Als reden voor het afscheid wordt de coronacrisis gegeven: de reisorganisatie zegt dat prioriteiten daardoor voortaan elders liggen.



Het grootste succes van Team Sunweb, dat naast een mannenploeg bestaat uit een vrouwen- en opleidingsploeg, was ongetwijfeld de Giro-winst van Tom Dumoulin in 2017. Ook het afgelopen seizoen maakte de ploeg veel indruk. In de Tour de France werden drie etappes gewonnen en Wilco Kelderman kwam net tekort om Dumoulin op te volgen als tweede Nederlandse Giro-winnaar.



Naast Kelderman, die volgend seizoen verkast naar BORA-hansgrohe, was de Nederlandse sprinter Cees Bol het afgelopen jaar een van de speerpunten. Met Zwitser Marc Hirschi heeft de formatie bovendien een van de grootste wielertalenten in het peloton in de gelederen.