Superieure Van der Poel oppermachtig in Zwitserland

Alleen wereldkampioen Wout van Aert bleef nog enigszins in zijn spoor. Hij werd tweede op 8 seconden. Diens landgenoot Toon Aerts, leider in de wereldbeker, werd op ongeveer een minuut derde.



Van Aert ging vanuit de start in de aanval. Hij kreeg landgenoot Daan Soete mee, terwijl even later ook Van der Poel aansloot. Van Aert leek te kampen met materiaalproblemen, voor Van der Poel het sein te versnellen. Bij het ingaan van de vierde ronde had de Nederlander alleen Soete nog in zijn wiel, maar ook dat duurde niet lang. Het was uiteindelijk alleen Van Aert die nog in de buurt van Van der Poel kon blijven.



De eerste twee manches om de wereldbeker, beide in de Verenigde Staten, waren gewonnen door Aerts.



,,Ik zag dat Van Aert een probleempje had’' ,vertelde de winnaar. ,,Alleen Soete zat nog achter me. Ik wist dat hij, in tegenstelling tot mezelf, niet over de balken sprong. Zo heb ik bij hem weg kunnen rijden. Van Aert ging daarna wel over Soete heen, maar hij kwam niet meer in mijn wiel.’’



Van der Poel, die voor het eerst een wedstrijd reed in Zwitserland, was zaterdag ook al de beste in de cross om de Superprestige in Boom. ,,Ik voelde de cross van zaterdag ook wel in mijn benen, maar ik ben de hele wedstrijd echt vol door blijven gaan, want Van Aert gaf het niet echt op. Op dit snelle parcours kwam het erop aan geen fouten te maken.’’



Corné van Kessel was op de zevende plaats de tweede Nederlander. Ook Lars van der Haar (negende) finishte nog bij de eerste tien.