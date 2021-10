‘Superman’ López keert na chaotisch jaartje Movistar terug bij Astana

López was dit jaar onderwerp van gesprek tijdens de laatste dagen van de Vuelta. Hij stevende af op een podiumplaats, maar verloor in de 20ste etappe de aansluiting met zijn rivalen en zag een podiumplaats uit zicht verdwijnen.



López was daar zo teleurgesteld over dat hij in de slotfase van de etappe zijn fiets aan de kant zette en weigerde om verder te gaan. Hij miste de steun van zijn ploeggenoten, die druk bezig waren de tweede plaats van Enric Mas te beschermen.





,,Ik besloot de strijd te staken terwijl het nog helemaal niet verloren was", zei López na de merkwaardige etappe. ,,Ik wil mij verontschuldigen bij de fans, de sponsors en de organisatoren van de Vuelta. Ik heb spijt van wat er gebeurd is”.

Overigens boekte ‘Superman’ in die Vuelta nog wel een fraaie ritzege. Dat was zijn derde dagsucces in de Spaanse etappekoers, de eerste twee behaalde hij in 2017 als Astana-renner. In 2020 won hij namens de Kazachse formatie ook een rit in de Tour de France. Na zijn opvallende actie in de Vuelta werd zijn contract bij Movistar ontbonden.

,,Terugkomen bij Astana voelt als een terugkeer naar huis. In de wereld van het professionele wielrennen moet een renner die zich wil blijven verbeteren soms iets veranderen in zijn carrière, om nieuwe ervaringen op te doen. Soms is het een goede stap, soms niet. Het belangrijkste is dat ik thuiskom bij mijn team, het team dat me zoveel heeft gegeven”, aldus López.

