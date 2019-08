Supertalent Evenepoel tekent tot eind 2023 bij Deceuninck-Quick-Step

Evenepoel debuteert dit jaar bij de Belgische ploeg en won al een rit en het eindklassement van de Ronde van België. Begin augustus greep hij na een indrukwekkende solo in de Clásica San Sebastián zijn eerste WorldTour-zege. Enkele dagen later veroverde hij bij de EK wielrennen de Europese titel in het tijdrijden.



,,Ik ben zeer blij en trots dat ik mijn contract bij Deceuninck - Quick-Step heb verlengd", zegt Evenepoel. ,,Dit team is als een tweede familie voor me en de perfecte omgeving. Met passie, professionaliteit en toewijding werken we altijd om ons te verbeteren."



Teammanager Patrick Lefevere voorziet een glansrijke toekomst voor zijn pupil. ,,In de eerste maanden van zijn profcarrière heeft hij alle verwachtingen overtroffen. Maar we gaan door met een uitgebalanceerd programma voor zijn ontwikkeling."