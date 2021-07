Team DSM wil John Degenkolb (32) terughalen

Koen de Kort verliest drie vingers door ongeluk bij off-road­trip in Andorra

24 juni Door een ongeluk met een voertuig tijdens een off-roadtrip in Andorra heeft wielrenner Koen de Kort ernstig handletsel opgelopen. De 38-jarige Nederlander werd met spoed per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Sabadell in Spanje.