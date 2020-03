Team INEOS-ploegleider Nicolas Portal overleden aan hartinfarct

Wieler­teams in quarantai­ne: ‘We worden behandeld alsof we de pest hebben’

11:54 De wielrenners van de Franse ploegen Cofidis en Groupama-FDJ zitten nog steeds in quarantaine in een hotel in Abu Dhabi en dat begint ze flink te vervelen. De teams hebben nog altijd geen toestemming om terug naar huis te gaan, omdat de renners en stafleden nogmaals getest worden op mogelijke besmetting met het coronavirus.