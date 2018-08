Teambaas Sky: Geraint Thomas moet bij ons blijven

De 32-jarige Thomas zegt dat hij een belangrijke beslissing te maken heeft nu veel ploegen geïnteresseerd zijn in de Welshman.



Brailsford geeft bij BBC Radio Wales aan dat de status van Thomas is gegroeid, maar denkt wel dat er een nieuwe deal gemaakt kan worden met de tourwinnaar. ,,We zullen samen gaan zitten met de contractbesprekingen en er over praten. We zijn een team dat hem graag wil hebben. Een team waar hij erg succesvol is geweest en een team waar hij de mensen kent. Uiteraard mag hij naar andere voorstellen luisteren, maar ik denk dat we er wel uitkomen."