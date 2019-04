Terpstra mist Parijs-Roubaix na ernstige val in Ronde van Vlaanderen

De 34-jarige Terpstra, uitkomend voor Direct Énergie, bleef even roerloos liggen maar was bij kennis. Hij werd snel behandeld door artsen en is naar het ziekenhuis overgebracht.



Niki Terpstra zal door zijn val volgende week ook niet kunnen deelnemen aan Parijs-Roubaix. Dat meldt zijn ploeg Direct Energie. ,,Onze arts bevestigt dat het goed gaat met Niki’', schrijft de ploeg op Twitter. ,,Hij heeft bij zijn val wel een hersenschudding opgelopen en is ook even buiten bewustzijn geweest. Daarom kan hij zondag niet starten in Parijs-Roubaix.’’



Terpstra, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, ging zo’n 160 kilometer voor de streep in Oudenaarde onderuit en werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werden in ieder geval geen breuken geconstateerd. De Nederlander won Parijs-Roubaix in 2014.