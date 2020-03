Teunissen: Waar train ik eigenlijk voor?

Door Daniël Dwarswaard



Mike Teunissen, vorig jaar nog drager van de gele trui in de Tour de France, zat gisteren op zijn fiets voor een trainingsrondje door Brabant. Toen hij een enorme plensbui op zijn dak kreeg, besloot hij zijn normale rondje in te korten. ,,Dan denk je: waar train ik nu eigenlijk voor? Deze situatie voelt heel surrealistisch.’’



Teunissen heeft alles op alles gezet om de komende periode in topvorm te zijn. Begin april staan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma, zíjn koersen. Er kan zeer waarschijnlijk een streep door. Veel van de wielerwedstrijden tot en met 31 maart in België zijn al afgelast.



,,Voor de duidelijkheid: de bestrijding en gevolgen van dit virus zijn natuurlijk sportoverstijgend’’, zegt de renner van Jumbo-Visma. ,,Maar mentaal is dit voor een topsporter best pittig. Vanaf november leef je toe naar de momenten dat je er moet staan. Je zit er drie weken voor op een berg op Tenerife. En dan: boem, valt er steeds iets weg. Weet je, je bent als topsporter gemiddeld gezien vijf of zes jaar echt top. Als er dan één jaar wegvalt, is dat een heel groot deel. Maar ik moet het accepteren en nu dag per dag kijken.’’