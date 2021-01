Texelse veldrijdster Betsema wil stunten op WK: ‘Ik hoop op het strand verschil te kunnen maken’

Op adrenaline reed ze zaterdag de wedstrijd in Hamme nog wel uit, maar de pijn was voelbaar. Toch stapte Betsema een dag later weer op de fiets voor de wereldbekerwedstrijd in Overijse. Geen onverantwoord risico in aanloop naar het WK, oordeelde Betsema. ,,Ik moest mijn plek in het klassement verdedigen en er was geen sprake van een breuk.”



Aankomende zondag moet Betsema op alle vlakken echter een topdag hebben om Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado af te troeven. ,,De sleutel ligt voor mij toch echt bij het zand. Daar moet ik het onderscheid maken”, aldus de zaterdag 28 jaar geworden Betsema, geboren en nog altijd woonachtig op Texel.

,,Ik heb er zelf nog nooit gefietst, maar Oostende doet me heel erg denken aan mijn eiland. Ik heb laten zien in wedstrijden dat zand me goed ligt en daarom ruik ik mijn kans wel. Ik hoop op een goede dag en dat ik mijn ding kan doen op het strand, iets wat me goed ligt én wat ik leuk vind.”

Outsider

Volledig scherm © EPA Betsema ziet zichzelf als outsider in het veld met “favorieten Brand en Alvarado”. De Texelse was dit seizoen minder dominant dan in het seizoen 2018-2019. ,,Ik denk dat het niveau bij de vrouwen nu veel dichter bij elkaar ligt dan twee jaar geleden. Destijds reed ik ook meer in het buitenland en zag mijn seizoen er anders uit. Maar de vorm is nu zeker net zo goed, misschien wel beter”, aldus Betsema, die een groot deel van vorig seizoen miste wegens een dopingschorsing. Kort voor het WK in Dübendorf keerde ze terug, maar ze werd niet geselecteerd.

,,Dat is iets wat ik altijd meeneem en het is toch een smetje. Al hoop ik het snel helemaal achter me te laten. Het was destijds een nachtmerrie, maar momenteel worstel ik er niet meer mee. Ik ben blij dat ik er nu weer bij ben.”

Op Texel gaat de renster van Pauwels Sauzen - Bingoal het de komende dagen vooral heel rustig aan doen. ,,Ik ben normaal iemand die niet zo goed kan stilzitten en altijd druk in de weer is. Maar ik moet nu mijn knie rust geven en dan verwacht ik dat het zaterdag wel goed moet komen.”

Behalve de zorgen over de knie zijn er ook zorgen over het doorgaan van het evenement. ,,Dat is toch wel iets wat het heel spannend maakt”, aldus Betsema. ,,Volgens mij is er nog geen definitief groen licht gegeven, maar ik stel me in op een WK en het zou superzuur zijn als het door een uitbraak niet door zou gaan. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon doorgaat.”

