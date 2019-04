Thomas Dekker over werelduurrecordpoging Campenaerts: ‘Het is een marteling’

Door Pim Bijl Dekker, die in 2015 niet slaagde in zijn poging en strandde op 52,221 kilometer, vermoedt dat Campenaerts de komende uren vol onder spanning staat. ,,Mijn dag begon slecht, ‘s ochtends overgeven van de zenuwen. Je weet natuurlijk dat er een verschrikkelijk uur aan gaat komen. Het meest verschrikkelijke uur uit mijn leven, zo voelde dat op dat moment.”

Hij schetst wat de Belg zal gaan meemaken. ,,De eerste twintig minuten gaan vanzelf. Dan zit je nog vol adrenaline en moet je echt inhouden. Minuut veertig, dat is het cruciale moment. Zeker boven de 2000 meter wordt het dan een raar verhaal voor het lichaam. Dat laatste stuk werd voor mij een marteling. Ik reed een uur lang met een hartslag van gemiddeld 193. Dat vergt ontzettend veel van het lichaam. Dan gaat alles door het hoofd: moet ik stoppen? Moet ik doorgaan?”



Daarom is Dekker ook niet positief over de uitkomst van de poging van Campenaerts. Op de in 2015 gevestigde 54,526 kilometer van Wiggins beten onder anderen de Denen Martin Toft Madsen (tot driemaal toe) en Mikkel Bjerg (twee keer) en vorig jaar de Nederlander Dion Beukeboom zich al stuk. Wiggins vestigde zijn record in Londen. Dekker: ,,Mijn gevoel zegt dat hij het niet gaat halen. De voortekenen zijn goed. Hij zit geweldig op zijn fiets en heeft een goede voorbereiding achter de rug, maar dat betekent niet dat je het ook automatisch haalt. Dat is wat ik toen heb ervaren.”