Tom Dumoulin neemt voorbeeld aan Mathieu van der Poel: ‘Mensen doen zo moeilijk over koersdagen’

Door Edwin Winkels



Eén week in de Emiraten, een maand geleden. Dat waren tot dusver de enige zeven koersdagen van Tom Dumoulin sinds het wielerpeloton uit zijn winterslaap ontwaakte. Zeven etappes in de woestijn, met een goede tijdrit en een terugval in de bergen. ,,Daar had ik erg veel last van mijn rug, maar dat is nu verleden tijd’’, zei de renner van Jumbo-Visma maandagochtend voor de start van de eerste van zeven ritten van La Volta, de Ronde van Catalonië.



Maar in plaats van die pijnlijke rug kwam er, daags voor zijn beoogde deelname aan Strade Bianche, begin maart, een coronabesmetting. En die gooide flink roet in het eten. Meer dan hij had verwacht. ,,Ik ben een paar dagen goed ziek geweest en daarna sluimerde het best nog lang. De afgelopen twee weken heb ik aangepast moeten trainen. Sinds een paar dagen voel ik me echt weer 100 procent fit en gezond, maar het is toch wel een tik die mijn conditie heeft gekregen’’, aldus Dumoulin in een bewolkt en wat kil Sant Feliu de Guixols; aan de Costa Brava is het op minder aangenaam weer dan in het zonnige Nederland.