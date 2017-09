Tom Dumoulin twijfelt over fietswissel op WK

Twee mecaniciens zijn toegestaan in de speciale strook: een die de tijdritfiets aanneemt, de ander om de wegfiets aan te geven en de coureur op gang te duwen. Een toekijkend jurylid geeft met een fluitsignaal aan dat de mecanicien moet stoppen met duwen.



,,Ik vind het prima hoor, zo'n wisselstrook, als alles maar goed georganiseerd is. Als ik normaal afstap en de volgende fiets aanpak, dan kan er weinig misgaan. Maar of ik er ook gebruik van zal maken, bekijk ik dinsdag wel. Dan ga ik het parcours nog een keer goed verkennen. Die laatste klim is echt niet zo lastig als op het profielkaartje stond aangegeven. Volgens mij is het geen 9,1 procent, maar iets van zeven. Jammer, het had van mij best lastiger mogen zijn. In dat geval was het helemaal geen vraag geweest of er zou moeten worden gewisseld'', zei de Limburger in zijn vooruitblik op de race van woensdag die finisht op Mount Fløyen, een 3,4 kilometer lange beklimming.