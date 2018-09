Tony Martin gaat strijd met Dumoulin aan op WK tijdrijden

Het was de eerste wedstrijd voor Martin sinds hij in de Tour de France moest opgeven nadat hij bij een val een breuk in een van zijn wervels had opgelopen.

Met name in de ploegentijdrit in Groot-Brittannië maakte de specialist in het rijden tegen de klok een goede indruk. ,,Dat heeft voor hem de doorslag gegeven om er in Innsbruck bij te zijn'', verklaarde Werner. In eerste instantie was het onduidelijk of Martin sowieso dit jaar nog in actie zou komen.

Het heuvelachtige parcours in Tirol spreekt Martin aan. De 33-jarige renner, die in 2016 zijn laatste wereldtitel veroverde, ziet kansen. ,,Als hij een goede dag heeft zit er een medaille in'', denkt Werner.