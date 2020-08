Tony Martin vreest dat de Tour Parijs niet haalt: ‘Had liever een Tour zonder toeschouwers’

,,De zorgen dat de koers wordt afgebroken, die zijn er. Dat hangt als het Zwaard van Damocles boven ons, iedere dag kan de laatste zijn", zegt Martin tegen het Duitse persbureau DPA. ,,Dat is heel jammer."



De ASO, de organisator van de Franse wielerronde die zaterdag in Nice begint, heeft al laten weten dat een ploeg uit de koers wordt genomen als twee renners of stafleden positief testen op het coronavirus. Alle ploegen moeten zo veel mogelijk in een eigen 'bubbel' blijven. Teamartsen hebben nauwgezette instructies gekregen om de gezondheid van de renners en stafleden te bewaken.



,,Ik had liever een Tour zonder toeschouwers gezien dan helemaal geen Tour", zegt Martin. ,,Ik ben geen expert en kan ook niet beoordelen hoe 5000 mensen over het start- en finishgedeelte worden verdeeld. Maar ik vind dat een hoog aantal. En de situatie wordt van dag tot dag slechter." Jumbo-Visma wil in de Tour een einde maken aan de hegemonie van Team Ineos. De Nederlandse ploeg heeft met Tom Dumoulin en Primoz Roglic twee kandidaten voor de gele trui.