Tony Martin woedend over zaak-Froome

,,Hier wordt duidelijk met twee maten gemeten. Andere sporters worden meteen buitenspel gezet na een positieve test. Hij en zijn team hebben van de UCI de tijd gekregen om uitleg te geven. Dit is een schandaal. Ik ken in het recente verleden geen vergelijkbare zaak. Onze geloofwaardigheid staat op het spel.''



Froome bleek dit jaar tijdens de Ronde van Spanje, die hij won, positief op salbutamol. Dat is een geneesmiddel tegen astma. De Brit heeft toestemming om het middel te gebruiken, maar volgens de UCI heeft hij de toegestane waarde overschreden. Daarvoor moet Froome zich nu verantwoorden.



Volgens Martin, die als één van de eerste kopmannen in het peloton stelling neemt in de zaak-Froome, is de gang van zaken inconsequent, onprofessioneel en oneerlijk. ,,Bij mij en onder het publiek heerst nu toch de indruk dat er achter de schermen een oplossing wordt geregeld, dat er afspraken worden gemaakt en dat er naar manieren wordt gezocht om onder deze zaak uit te komen. Genieten hij en zijn team een bijzondere status? We hebben een consequente en transparante houding van de UCI nodig.''



Wat Martin betreft, had Froome nooit aan het WK wielrennen in Noorwegen mogen meedoen. De Brit eindigde op 20 september op de individuele tijdrit, gewonnen door Tom Dumoulin, als derde. Martin werd negende. Volgens de Duitser was toen al bij de UCI bekend dat Froome na de achttiende etappe in Spanje een te hoge waarde aan salbutamol in zijn urine had.