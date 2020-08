Topfavoriet Van Aert volgt zichzelf op als Belgisch kampioen tijdrijden

Van Aert wint koers waarop hij verliefd is: ‘Grote doel was ooit de Strade te winnen’

2 augustus Wout van Aert won vandaag Strade Bianche, de koers waarop hij meteen verliefd werd toen hij hem twee jaar geleden voor de eerste keer reed en derde werd. ,,Het is een van de mooiste koersen op de kalender. Mijn grote doel was ooit de Strade te winnen en nu is het me op 25-jarige leeftijd al gelukt. Ik ben echt heel blij”, zei de Belgische kopman van Jumbo-Visma na zijn fraaie solo in de 184 kilometer lange geaccidenteerde koers door Toscane, met liefst elf onverharde stroken.