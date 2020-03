Tour de France denkt niet aan uitstel: 'Dan maar zonder publiek’

Het EK voetbal en de Olympische Spelen werden al met een jaar uitgesteld, waardoor er van de bomvolle sportzomer nog maar bar weinig over blijft. Wimbledon en de Tour de France staan nog wel op de agenda, maar voor hoelang? De Olympische Spelen en het EK voetbal zijn een stuk internationaler dan de Tour de France, en dat speelt mee in de beslissing om La Grande Boucle eventueel door te laten gaan. Aan de Spelen doen bijvoorbeeld meer dan 200 landen mee. De Tour is internationaal gezien niet zo breed vertegenwoordigd en heeft daardoor minder beperkingen door reisverboden.



,,We hebben contact gehad met de ASO”, zegt minister van Sport Roxana Mãrãcineanu in Le Parisien. ,,Het is van het grootste belang dat de Tour de France doorgang vindt", legt Mãrãcineanu uit. Bij organisator ASO (Amaury Sport Organisation) wil eveneens niemand denken aan het annuleren van de Tour. Er liggen zelfs plannen op tafel om de Tour op dezelfde manier te organiseren als Parijs-Nice, waarbij er geen publiek welkom was bij de start- en finishplaatsen.