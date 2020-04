Tour de France en GP Frankrijk onhaalbaar in juni na besluit Macron

De Tour de France staat officieel nog geprogrammeerd voor 27 juni tot en met 19 juli, terwijl de Grand Prix van Frankrijk in hetzelfde weekend zou verreden worden als de Grand Départ van de Tour: 28 juni. Saillant is ook dat zowel de Tourstart als de GP in het zuiden van Frankrijk staan geagendeerd. De Grand Départ is in Nice; Circuit Paul Ricard ligt niet ver van Marseille.

Lange tijd werd al gespeculeerd over uitstel van zowel de Tour als de Grand Prix. Uit een uitgelekte mail eerder deze week werd al duidelijk dat de Tour-organisatie zich richt op uitstel in plaats van een annulering. Mogelijk wordt de Ronde van Frankrijk met vier weken verplaatst. Dat dat idee is geopperd door Tourbaas Christian Prudhomme, bevestigde Merijn Zeeman (ploegleider JumboVisma, red.) eerder deze week bij NH Radio . Daarmee zou de Tour deels overlappen met de Vuelta.

GP Frankrijk

In de Formule 1 leeft, of de race in Frankrijk afgelast wordt of niet, nog altijd de hoop dat het seizoen deze zomer in Europa van start gaat. Zelfs als dat betekent dat er achter gesloten deuren moet worden geracet. De laatste uitgestelde race is de Grand Prix van Canada, in navolging van Bahrein, Vietnam, China, Zandvoort, Spanje en Azerbeidzjan. Bovendien trok Monaco zelf de stekker uit de Grand Prix aldaar. In Oostenrijk - gepland op 5 juli - groeit de hoop dat daar een race een verreden kan worden. In dat land worden de coronamaatregelen inmiddels afgezwakt. Tweedaagse races worden door de organisatie ook niet uitgesloten. Er wordt ook al gesproken van een dubbele race op de Oostenrijkse Red Bull Ring, waar Max Verstappen vorig seizoen zegevierde.