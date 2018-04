Trainingstocht van De Zwanezang zal na overlijden Goolaerts nooit meer hetzelfde zijn

Door Pim Bijl



Een week voor het noodlot hem trof, reed Michael Goolaerts nog honderd kilometer in de aanval op dé zondag van het jaar voor wielerminnend België. In de Ronde van Vlaanderen toonde de 23-jarige Goolaerts, rijdend voor de ploeg van Veranda’s Willems-Crelan, dat hij zijn plekje in de klassieker meer dan waard was. Op de Kwaremont kreeg hij naar eigen zeggen ‘kippenvel’ door het publiek.



Goolaerts uit het Belgische Lier was een talent. Hij fietste weliswaar in de schaduw van ploegmaat en drievoudig wereldkampioen veldrijden Wout van Aert, maar met een twintigste plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en de Driedaagse De Panne dit seizoen, leek ook voor hem een fraaie toekomst als prof in het verschiet te liggen. Het heeft niet zo mogen zijn. Het peloton treurt massaal om het overlijden van Goolaerts.