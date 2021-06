Trotse Dumoulin overtuigend naar nationale titel tijdrijden: ‘Dit is toch wel de meest speciale’

Tom Dumoulin reist volgende maand met een nationale titel af naar de olympische tijdrit. De kopman van Jumbo-Visma won vanavond in Emmen het NK. Het is zijn vierde nationale titel in de race tegen de klok. Dumoulin reed de 29,6 kilometer in 36.06. De 30-jarige Limburger van Jumbo-Visma was duidelijk sneller dan Sebastian Langeveld van EF Education-Nippo en zijn teamgenoot Koen Bouwman.

Dumoulin legde de twee ronden van in totaal 29,6 kilometer af in 36.06 minuten. Dat deed hij met een gemiddelde van 49,197 kilometer per uur. Langeveld gaf met 36.33 minuten 27 seconden toe op Dumoulin. Bouwman zette met 37.30 de derde tijd neer.



De wielrenner van Jumbo-Visma laste eerder dit jaar een pauze in. Dumoulin maakte zijn rentree in het wielerpeloton in de Ronde van Zwitserland eerder deze maand. De titel op het NK is zijn eerste zege sinds zijn overwinning in de tijdrit in de Tour de France van 2018.

Lees ook Anna van der Breggen beste tegen de klok: op schema voor olympische tijdrit

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Zwitserland was Dumoulin met een zestiende plek in de vlakke tijdrit nog niet helemaal terug. Met een vijfde plek in de klimtijdrit had hij zelf echter de vooruitgang bespeurd en sprak hij van een geslaagde test.

Bij het meetpunt halverwege had Dumoulin 4 seconden voorsprong op Langeveld. De renner van EF Education leek een voordeeltje te hebben doordat hij de voor hem rijdende Brian Megens kon inhalen. Dumoulin kreeg Megens later in de tweede ronde echter ook nog in het vizier en kon hem nog passeren. Op de streep had hij de marge toch nog aanzienlijk uitgebouwd ten opzichte van Langeveld, die voor de derde keer als tweede eindigde op het NK tijdrijden.

Volledig scherm Tom Dumoulin. © photo: Cor Vos

Dumoulin werd eerder Nederlands kampioen in 2014, 2016 en 2017. De titelverdediger van het NK van 2019, Jos van Emden, kon wegens blessures opgelopen door een val in de Ronde van Italië, niet van start gaan. Vorig jaar ging het NK tijdrijden vanwege de coronapandemie niet door.

Heel mooi

De ontlading bij Tom Dumoulin was groot toen hij over de finish was gekomen: ,,Dit is gewoon heel mooi”, reageerde hij blij en trots. ,,Het voelt fijn weer eens te winnen en nu mag ik weer een jaar lang in die mooie trui rondrijden. Ik heb natuurlijk best een lange weg afgelegd sinds ik in januari besloot tijdelijk te stoppen. Maar toen ik over de streep kwam en wist dat ik gewonnen had, voelde ik me blij maar ook trots. Ik ben blij met de ruimte die ik gekregen heb van de ploeg en blij om weer terug te zijn. Het is mijn vierde tijdrittitel, maar samen met de eerste toch wel de meest speciale.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Sebastian Langeveld. © ANP

Volledig scherm Koen Bouwman. © ANP