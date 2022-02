Tsjech Hirt grijpt macht in voorlaatste etappe Ronde van Oman

Remco Evenepoel maakt in eerste koers van het seizoen direct indruk, Tolhoek zesde

Het seizoen is voor Remco Evenepoel goed begonnen. De 22-jarige Belg was woensdagmiddag in de openingsetappe van de Ronde van Valencia de sterkste. Na een pittige finale met twee beklimmingen kwam hij met ruime voorsprong als eerste over de meet. Antwan Tolhoek werd zesde.

