Twee op een rij voor jarige Groenewegen in ZLM Tour

In de blauwe puntentrui liet de topsprinter van Team Jumbo-Visma na 168 kilometer Caleb Ewan achter zich. Mike Teunissen kwam als derde over de finish. De ploeggenoot van Groenewegen is tevens de nieuwe leider in de ZLM Tour.



De Nederlanders Justin Timmermans en Robbie van Bakel gingen met de Belg Jonas Goeman en de Spanjaard Mikel Aristi Gardoki in de aanval. Het kwartet nam een voorsprong van zo’n vier minuten maar werd ruim 3 kilometer voor de finish achterhaald door een aanstormend peloton



Groenewegen won gisteren ook al de eerste etappe. Zijn ploeggenoot Jos van Emden was woensdag de snelste in de proloog.