UCI-baas bevestigt: WK wielrennen gaat door

Er komt dit jaar toch nog een WK wielrennen. ,,Op de normale data, de locatie maken we rond 1 september bekend”, zei David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, vandaag in Nice.

De wereldtitelstrijd zou aanvankelijk vanaf 20 september in Zwitserland, niet ver van het hoofdkantoor van de bond, plaatsvinden, maar de beperkingen rond het coronavirus daar maakten dat onmogelijk.

Het Italiaanse Toscane toonde interesse het evenement over te nemen. Ook Nederland zou in beeld zijn, maar Lappartient weigerde op suggesties in te gaan. ,,Het gaat door, er is een aantal kandidaten in Europa. Meer kan ik nu niet zeggen”, zei de Fransman, die wel vermoedt dat er sprake zal zijn van een beperkt programma. De voorbereidingstijd is te kort om alle categorieën in actie te laten komen.

Lappartient, in Nice voor de start van de Tour de France, toonde zich ook een pleitbezorger voor het vrouwenwielrennen. Tourorganisator ASO gaf eerder al aan van plan te zijn in 2022 een meerdaagse koers voor vrouwen te willen organiseren, de opvolger van de Tour Feminin die onder de naam La Grande Boucle Féminin in 2009 voor het laatst werd gehouden. ,,Ik ben dat enorm aan het pushen, zoals ik ook de komst van Parijs-Roubaix voor vrouwen dit jaar heb gestimuleerd. Het vrouwenwielrennen groeit: er komen meer teams, er is meer interesse en tv-aandacht en het niveau stijgt. Zo’n wedstrijd levert daar ook een grote bijdrage aan.”

In 2022 moeten er vijftien WorldTourteams voor vrouwen - nu nog acht - zijn met een minimumsalaris dat dan is opgetrokken naar het niveau bij de mannen (nu 37.000 euro per jaar). ,,Ik schrok toen ik in 2017 voorzitter van de UCI werd en zag hoe onderbetaald de vrouwen werden ten opzichte van de mannen. Dat willen we over twee jaar gelijkgetrokken hebben.”