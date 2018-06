UCI komt eens in de vier jaar met 'Super-WK'

Mitchelton heeft Tour-hoop gevestigd op Adam Yates

21 juni Zijn tweelingbroer Simon stortte tijdens de Ronde van Italië helemaal in met de roze trui om zijn schouders, nu mag Adam Yates het gaan proberen in de Tour de France. De 25-jarige Brit gaat als kopman van Mitchelton-Scott de Franse etappekoers in. Yates krijgt een ervaren ploeg mee, waarvan alleen de Australiër Michael Hepburn debuteert in de Tour. Omdat alles in dienst staat van de klassementsambities van Yates, blijft sprinter Caleb Ewan thuis.