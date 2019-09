UCI komt met verklaring na kritiek op diskwalificatie Eekhoff

LIVE | Dygert maakt jacht op Van Vleuten in voorlaat­ste ronde

16:18 De wegwedstrijd voor vrouwen op het WK wielrennen staat vandaag op het programma. De streep ligt na 150 kilometer in Harrogate. De Nederlandse ploeg heeft met Anna van der Breggen, Marianne Vos en Annemiek van Vleuten drie topfavorieten in thuis. Weet, net als in 2018 en in 2017, een Nederlandse de wereldtitel te veroveren?