Uitgejouwde Chris Froome dient Franse fans van repliek

,,We zijn in deze moeilijke etappe eerste en tweede geworden en ik ben heel blij dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren”, zei Froome. ,,Met de ploeg hebben we de race van start tot finish gecontroleerd. Over mijn rol straks in de Tour kan ik nog weinig zeggen. Ik bekijk van week tot week hoe het met mijn vorm gaat”, zei Froome, op de weg terug na een langdurige periode van blessures. Of hij onder de indruk was van de prestaties van Bernal? ,,Ik ben onder de indruk van de prestaties van onze hele ploeg”, zei Froome.