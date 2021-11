Valverde (41) slaat Tour over: ‘Ik ga genieten van mijn laatste jaar als prof’

De Spanjaard onthulde zijn programma voor komend jaar in Sangüesa, een plaats in de noordelijke regio Navarra waar Valverde samen met enkele teamgenoten het begin maakte met het planten van duizend bomen. De ploeg Movistar wil hiermee een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Valverde mikt in het voorjaar op de Ardennenklassiekers, zoals de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Hij won die koersen al respectievelijk vijf en vier keer. Valverde eindigde in alle grote rondes op het podium. Hij won de Vuelta in 2009, werd derde in de Tour van 2015 en een jaar later ook derde bij zijn debuut in de Giro. De Italiaanse etappekoers wil Valverde komend jaar voor de tweede keer rijden.