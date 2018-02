Valverde de sterkste in tweede etappe Valencia

Valverde nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van Danny van Poppel. De Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo had woensdag de eerste etappe gewonnen in een massaspurt.

De kopgroep kwam tot stand in de laatste klim, van de eerste categorie. Valverde en Fuglsang sprongen weg en later maakte Sánchez nog de oversteek. Vanaf de top moest het trio nog ruim 25 kilometer dalen naar de finishlijn. Ondanks de druk van het jagende peloton hielden ze stand, waarna Valverde in de sprint veruit de sterkste was.